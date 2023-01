Cagni: “Il Napoli giocherà meglio, ma la Juve sarà pericolosa. Su Kvaratskhelia…”

Luigi Cagni, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte.

“Dato il recupero in classifica eccezionale, è normale che la Juventus consideri la possibilità di uno sforzo sul mercato per alimentare la corsa scudetto. Dal confronto Allegri-Spalletti scaturirà una partita bella da vedere perché sono di fronte due allenatori espertissimi. Il Napoli giocherà meglio, mentre la Juve, pur giocando alla sua maniera, sarà comunque pericolosa. Il Napoli non ha nulla da temere venerdì. Contro i blucerchiati non c’è stata storia, si vedeva la differenza tecnica. Il Napoli ha vinto meritatamente perché ha giocato meglio della Samp. Kvaratskhelia contro l’Inter non era in forma ma un leggero miglioramento si è visto già a Genova. Non credo che Bereszynski possa diventare titolare nel Napoli. È un giocatore molto bravo ma il Napoli ha il capitano Giovanni Di Lorenzo in quel ruolo. L’acquisto è perfetto perché ti mancava la sua riserva”.