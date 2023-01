Zanoli: “Non mi aspettavo di lasciare Napoli a gennaio. Samp prima scelta per me!”

Alessandro Zanoli, terzino del Napoli in prestito fino a giugno alla Sampdoria, ai microfoni ufficiale del club ligure ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«È stata una grande emozione debuttare proprio con il Napoli, peccato che il risultato non sia andato come speravamo. Ora però ci concentriamo sui prossimi impegni di Firenze in Coppa Italia ed Empoli».

SCELTA «Sinceramente non mi aspettavo di andare via a gennaio – prosegue il nuovo numero 59 -, ma appena ho sentito che la Sampdoria mi voleva è stata la mia prima scelta. Stiamo parlando di un club prestigioso che non merita la posizione di classifica che ha. Il mister mi ha convinto ulteriormente a venire, spero di essergli utile come quinto di centrocampo ma eventualmente anche dietro, a tre: sono a disposizione, giocherò le mie carte e darò il massimo. Obiettivi? Aiutare la squadra a salvarsi e confermarmi in questa categoria».