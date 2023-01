Tuttosport: “Sondaggi per Schuurs, non sia mai che in estate arrivasse una super offerta per Kim”

Secondo quando riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri sarebbero sulle tracce di Schuurs per la prossima stagione. Sul difensore del Torino però ci sarebbero anche altre squadre: “Sondaggi preventivi sono intanto stati effettuati pure dal Napoli: non sia mai che in estate arrivasse una superofferta per il coreano Kim! E anche dalla Premier si sono già uditi più rumours sul granata (Liverpool, Tottenham), senza dimenticare l’interesse che aveva manifestato il Psg in estate quando Schuurs era ancora ad Amsterdam.

Il Torino è venuto a conoscenza di quanto l’olandese (ormai prossimo a una convocazione anche nell’Olanda, dopo tutta la trafila nelle varie nazionali giovanili) faccia gola all’Inter e ad altri top club italiani e stranieri. Continuando su questo rendimento, a maggior ragione interesserà in estate, quando, realisticamente, si potrà ballare attorno a offerte sui 25 milioni di euro, tra Italia ed estero”.