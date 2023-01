Torricelli: “Tutta l’Italia tiferà Juve. Vincere vuol dire dire abbassare l’autostima del Napoli”

Moreno Torricelli, ex difensore della Juve, ha parlato a Radio Bianconera della sfida tra Juventus e Napoli: “La Juventus non deve avere paura di nessuno, forse la preoccupazione maggiore è paradossalmente che tutta Italia tiferà Juventus, ma adesso ripeto che alla Juve deve far paura nulla, devono andare a prendersi quello che riusciranno a prendersi, anche perché arriveranno alla partita in un momento ottimo. Vincere vorrebbe dire alzare ulteriormente l’autostima e abbassare quella del Napoli. Affronteranno i migliori e potranno quindi misurare le ambizioni, ma anche se non dovessero vincere ci sarà ancora tanto da giocare“.