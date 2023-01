Scontri tra tifosi – Spuntano audio e nuove supposizioni: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, si è soffermata sugli scontri avvenuti la scorsa domenica tra gli ultras di Napoli e Roma sull’autostrada A1:

“Sono almeno 150 i napoletani che hanno preso attivamente parte agli scontri contro i romanisti divampati all’altezza dell’autogrill di Badia al Pino in provincia di Arezzo. Nell’area di servizio i tifosi partiti da Napoli a bordo di “minivan” per raggiungere Genova erano molti di più, circa 350, ma non tutti hanno partecipato ai tafferugli. Il lavoro non si prospetta facile anche perché la maggior parte dei teppisti indossava cappucci e aveva i volti travisati. S’indaga anche sulle comunicazioni telematiche. Da domenica sera circolano in rete audio di whatsapp (la cui autenticità però è tutta da dimostrare). Tranne il tifoso romanista poi arrestato, però, non risultano altri feriti. Non si esclude che qualcuno abbia scelto di non andare in ospedale per non essere individuato come uno dei partecipanti agli scontri”.