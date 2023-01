Orsi: “Se il Napoli batte la Juve la fa fuori, ma con una sconfitta si riapre tutto”

Nando Orsi, ex portiere ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Ottochannel: “Vincere con la Sampdoria è stato importante per i 3 punti, ma non è ancora il Napoli che conosciamo. Tuttavia è in crescita, sta migliorando fisicamente in molti elementi, del resto siamo davanti a una situazione anomala, con una preparazione da affinare, analogamente a come accade dopo l’estate. Il Napoli avverte il peso del primo posto? Deve avere tale responsabilità da capolista, affrontando la situazione con personalità.

Napoli-Juve? Se vince la fa fuori, del resto avevamo detto che gennaio sarebbe stato o il mese della consacrazione della squadra di Spalletti oppure quello della riapertura dei giochi per lo scudetto. Vincendo venerdì può dare uno scossone, mentalmente può essere una partita della svolta, anche se poi mancherebbero altre 20 gare.

Chi ha più da perdere? Il Napoli, perchè perdendo riaprirebbe il campionato. Con un pareggio il discorso andrebbe avanti nella stessa maniera. La Juve ha meno da perdere, è un’annata particolare, ha avuto tanti assenti e quindi pensa a stare più su possibile. Viene da 8 vittorie consecutive e anche per la legge dei grandi numeri prima o poi subirà un gol e perderà”.