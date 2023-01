Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e circuito di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di accelerazioni e seduta tecnico tattica. Chiusura con partita a tema.