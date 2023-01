Il Mattino – Osimhen deve sfatare un tabù: manca un goal alle tre big di eccellenza

Victor Osimhen dovrà sfatare un tabù contro la Juventus.

Ne ha parlato stamane l’edizione de Il Mattino, che ha ricordato un particolare relativo alla sua esperienza in Serie A: da quando è arrivato, infatti, non ha mai timbrato il cartellino contro tre big di eccellenza: Inter, Juventus e Milan. Un dato da convertire in positivo e che ha suscitato in questi anni di Napoli più di un malcontento relativo alla sua caratura da top player e alla valutazione altissima di mercato che ne fa attualmente il Napoli. Venerdì sera al Maradona, contro i bianconeri, potrebbe essere giunto il momento idoneo per sbloccarsi contro la squadra di Max Allegri.