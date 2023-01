Gazzetta – Venerdì al Maradona sarà miglior attacco contro miglior difesa della Serie A

Domani al Maradona si sfideranno Napoli e Juventus, prima e seconda della classe, rispettivamente anche miglior attacco e miglior difesa del campionato.

Una dicotomia universale, quella che accomuna i due mondi azzurro e bianconero, pronti a darsi battaglia per dare una prima sterzata decisiva al campionato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato stamane, focalizzandosi sui primati attuale delle due rose, poco fa citati: “Gli uomini di Allegri sembrano tornati quelli dei vecchi tempi: 8 vittorie consecutive senza subire gol, impresa che non riusciva dal 2018, anno in cui i bianconeri vinsero il campionato. Dalla loro i partenopei possono vantare il miglior attacco della Serie A, 39 reti in appena 17 giornate, e un Osimhen che sembra immarcabile: in sole 13 presenze l’ attaccante nigeriano ha messo a segno 10 gol ed è al comando della classifica marcatori”.