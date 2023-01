Gazzetta – Forti dubbi sul tandem Di Maria-Chiesa da titolare: l’argentino ha più chances

Max Allegri non ha ancora scelto il tandem d’attacco.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore bianconero starebbe riflettendo sull’impiego simultaneo di Di Maria e Chiesa. Per la Rosea l’argentino ha più chances dell’italiano, che dovrebbe subentrare nella ripresa: “La decisione finale verrà presa in extremis, probabilmente dopo la rifinitura di giovedì alla Continassa, ma la sensazione è che Allegri non calerà subito sul tavolo i suoi due assi. Di Maria potrebbe partire titolare, in coppia con uno tra Moise Kean o l’ ex Napoli Arkadiusz Milik. Mentre Chiesa potrebbe spaccare la partita nella ripresa con i suoi strappi, magari partendo largo nel 3-5-1-1 come nelle ultime due uscite. Tutto (o quasi) dipenderà dalla condizione dei diretti interessati (Di Maria, contro i friulani, è uscito per crampi nella ripresa dopo 4′ di convivenza con Chiesa) e dal tipo di

partita che immaginerà Allegri”.