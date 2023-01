Francesco Flachi, ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina, è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio: “Parere sulla stagione del Napoli? “È una squadra che può fare tutto, può cambiare moduli anche durante le partite. Credo sia lecito perdere a Milano contro una squadra forte. La reazione c’è stata subito, agevolata anche da un episodio a favore. Mi auguro che il Napoli possa vincere il campionato, sarebbe lecito per quanto dimostrato negli ultimi anni”.