Del Genio boccia Politano rigorista: “Fu fortunato a Milano, doveva essere fermato già lì”

Il giornalista Paolo Del Genio boccia Matteo Politano da rigorista. Queste sono le sue parole ai microfoni di di “Tele A” durante il programma “A tutto Napoli”: “I giri di parole non sono il mio forte e per me con Politano dal dischetto si può chiuderla qui. Ci è andata bene col Milan visto come calciò e doveva chiudersi lì la cosa. Il portiere era già lì, ma il bravo rigorista è quello che non permette di intuire dove tirerà. Tutti hanno un angolo preferito ma bisogna avere anche l’altro angolo perché tutti i portieri studiano e analizzano tutto di ogni rigorista. Pure l’agitazione su chi deve tirare non aiuta e chi non è il n.1 come rigorista deve stare buono”.