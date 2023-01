CdS – Il rapporto tra Allegri e Spalletti, tra alti e bassi: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si concentra sul rapporto tra Max Allegri e Luciano Spalletti. Il quotidiano sottolinea che i due hanno alti e bassi, ma si stimano come uomini e come allenatori e ritorna su alcune frasi pronunciate dai due:

“- Ogni tanto da toscani, con Luciano, bisticciamo. Ma non è successo assolutamente nulla- , disse Allegri dopo un paio di minuti caldi negli spogliatoi che Spalletti spiegò così: – Ho sempre perso con lui e la prima volta che l’ho battuto lui viene a farmi la morale-. Allegri e Spalletti si stimano, ma parecchio, fondamentalmente si piacciono nelle loro diversità e sinteticamente si apprezzano professionalmente e umanamente, e non semplicemente perché gli opposti si attraggono”.