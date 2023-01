CdM – Kvaratskhelia rallenta il ritmo, ma Spalletti farà di tutto per recuperare la sua fame di gol

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Kvicha Kvaratskhelia:

“A tutti i calciatori talentuosi capitano nell’arco di una stagione momenti di up e down, anche a top player di livello internazionale. Kvara, dopo una prima parte straordinaria con otto gol, otto assist e quattro rigori procurati, ha rallentato un po’ nel suo percorso. Kvaratskhelia ha dovuto affrontare uno stop più lungo degli altri, si è fermato dopo la trasferta di Liverpool del primo novembre, ha saltato tre gare prima della sosta a causa della lombalgia e l’amichevole del 17 novembre della sua Nazionale contro il Marocco. Ha ritrovato il campo nei test di dicembre, con cui il Napoli si è preparato alla ripartenza della stagione. Una situazione che ha inciso sulla gestione di una sosta anomala in cui tutti devono ricalibrare i ritmi”.