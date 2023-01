Tuttosport: Napoli-Juve: Allegri dovrà fare i conti con le assenze

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul big match di venerdì sera (ore 20:45) tra Napoli e Juventus.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze. A mancare, infatti, saranno De Sciglio, Bonucci, Vlahovic e Pogba, tutti alle prese con infortuni e fastidi muscolari.

Per quanto riguarda Bremer e Cuadrado, entrambi potrebbero recuperare, anche se per il terzino colombiano – fermo per un problema al ginocchio sinistro – la situazione è più complicata.

Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.