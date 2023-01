TuttoSport – Allegri riflette: al Maradona potrebbe lanciare Chiesa dal 1′

Massimiliano Allegri sta riflettendo sull’utilizzo di Chiesa al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il tecnico toscano potrebbe decidere di lanciare l’attaccante italiano dal 1′ nella partita importantissima al Maradona contro il Napoli. Gli ingressi dalla panchina dell’ex Fiorentina sono sempre stati micidiali nelle ultime vittorie bianconere ed è per questo che Allegri starebbe pensando di lanciarlo già dal fischio d’inizio. L’attaccante potrebbe far coppia in avanti con Di Maria, ritornato galvanizzato dai Mondiali e pronto a giocarsi le sue carte. Entrambi potrebbero partire dall’inizio, la decisione finale, però, è ancora molto lontana.