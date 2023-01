Tiribocchi: “Juve fenomenale, il Napoli dovrà affrontare una squadra che sta facendo la differenza”

Simone Tiribocchi, opinionista e commentatore calcistico presso Dazn, è intervenuto sul duello tra Napoli e Juve a Radio Crc.

Interrogato sul match di venerdì sera, l’ex attaccante dell’Atalanta ha risposto così: “La partita tra Napoli e Juve di venerdì credo arrivi in un momento importante, forse anche giusto per entrambe le formazioni a confronto. Il Napoli dovrà indubbiamente affrontare la squadra che attualmente sta dimostrando sul campo di essere più in forma di tutte le altre, sta avendo un rendimento straordinario, non è un caso aver vinto ben otto partite senza prendere nemmeno un goal”.