Sport Mediaset – Dato Expected Goals: Napoli in linea con il Milan

Il Napoli è in linea con quanto ha prodotto nella prima parte di stagione.

Come riportato da Sport Mediaset, la tabella degli Expected Goals, equivalente degli obiettivi attesi in italiano, riporta di un equilibro tra gli azzurri e il Milan in particolare. Discorso inverso per la Juventus di Allegri, che si è superata nella speciale classifica degli obiettivi registrando una difesa davvero super. Ecco il resoconto pubblicato dalla Mediaset: “Tra la formazione di Spalletti e il Milan di Pioli ci sono sette punti di differenza in classifica, tre dei quali scaturiti nello scontro diretto vinto dagli azzurri a San Siro contro i rossoneri in una partita in cui il valore degli Expected Goals venne invertito (vinse la squadra col valore finale più basso). Al netto di questo, le due squadre stanno raccogliendo quanto seminato in questo campionato senza discostarsi troppo con il raccolto. Il Napoli spicca maggiormente nei gol subiti, circa 2.5 in meno di quanto avrebbe dovuto grazie anche alle parate di un ritrovato Meret mentre dal punto di vista offensivo gli azzurri di Spalletti hanno sia il miglior attacco effettivo (39 gol) che quello atteso (38.06) performando per quanto creato”.

Il reparto difensivo degli azzurri ha avuto un rendimento importantissimo, tanto da andare oltre le aspettative iniziale, grazie ad alcune parate formidabili di Alex Meret.