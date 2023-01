Il Napoli è molto attivo sul tema dei portieri in questo mercato di gennaio, mercato dove il Napoli ha già saputo rinforzare la fascia destra con Bereszynski.

Dalla Sampdoria, ex club del terzino, dovrebbe rientrare anche Nikita Contini, ma non è detto che il portierino del Napoli possa restare in rosa a fare il vice Meret.

Infatti, oggi la Reggina di Pippo Inzaghi ha chiesto informazioni per il portiere, che potrebbe scendere di categoria e andare a giocare nella squadra amaranto e ad affiancare il vecchio Colombi.