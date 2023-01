Napoli-Juve: si va verso il tutto esaurito, il Maradona sarà una bolgia

Il Maradona sarà tutto pieno in occasione di Napoli-Juventus.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, lo stadio sarà pieno per spingere gli azzurri alla vittoria nella classica sfida che vale 6 punti. Un match sentitissimo da entrambe le squadre, che arriveranno alla sfida da prima e seconda in classifica, a distanza di 7 punti l’una dall’altra. Una gara che vedrà anche il ritorno di Arek Milik a Fuorigrotta, per la prima volta da avversario, dopo aver lasciato la piazza partenopea.