Mattino – Osimhen: “Dovevamo ripartire subito, tutti fanno la differenza…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen nel post partita di Sampdoria-Napoli.

L’attaccante nigeriano, a segno anche in questa partita, ha elogiato la prestazione dell’intera squadra, ritenendosi soddisfatto di quanto fatto in campo.

Queste le sue parole: “Sono contento della vittoria, era quello che volevamo a tutti i costi. Sì, tutti nel Napoli possono fare la differenza, non solo io. Mi sento un leader ma ce ne sono altri in questo spogliatoio, come Di Lorenzo. Sono contento perché il mister mi ha inserito tra i leader di questa squadra, ma non siamo in tanti che possono dire le cose giuste al resto dei compagni. Noi dobbiamo continuare così, con la Sampdoria siamo riusciti a fare quello che volevamo fare e questo ci rende tranquilli”.

Poi, parentesi sul big match contro la Juventus: “Sarà una grande partita, contro una grande squadra. Ora torniamo a casa, ci rilassiamo e da oggi cominciamo a pensare a questa sfida”.