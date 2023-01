Mattino – Elmas: “Ero sicuro di segnare, cerco di dare sempre tutto…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Eljif Elmas nel post partita di Sampdoria-Napoli.

L’attaccante macedone, autore del secondo rigore fischiato per il Napoli, si è soffermato sul gol e sulla prestazione dell’intera squadra: “Dopo una partita difficile come quella con l’Inter era importante venire qui e fare bene. Siamo arrivati a Genova e abbiamo giocato come 11 leoni, contro la Sampdoria era difficile e questi tre punti sono importanti. Il Rigore? Era il mio primo da professionista ed ero sicuro di segnarlo”.

Poi prosegue: “Il mister da mezzala mi chiede le cose che chiede a Zielinski. Io do sempre tutto a prescindere dal ruolo, sono disponibile anche a giocare in porta. Darò sempre tutto per questa squadra fino a quando sarò qui. Siamo arrivati come gruppo e come una famiglia e abbiamo lottato su ogni pallone”.

Infine, parentesi sul big match di venerdì sera contro la Juventus: “Sarà una partita importante, come tutte. Non ci sono test facili in serie A, sappiamo solo di dover sempre dare il meglio. Ci sono ancora tantissime partite e sappiamo di dover fare più punti possibile”.