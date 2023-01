La Stampa – Politano e Kvara da insufficienza in pagella: gli unici a non dare il proprio apporto

Politano e Kvara sono state le uniche note stonate di una sinfonia davvero perfetta.

Come riportato dall’edizione odierna de La Stampa, anche Kvara non è riuscito a dare il suo solito apporto: stesse difficoltà di San Siro per il georgiano, apparso troppo egoista e in alcuni casi testardo nel trovare la via del goal. Su Politano è da rimarcare anche l’errore dal dischetto dopo due soli minuti di gioco, episodio che ha condizionato non poco la prestazione dell’attaccante partenopeo, che vorrà rifarsi da subito nel big match di venerdì sera contro la Juventus.