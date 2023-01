Kvaratskhelia ha perso brillantezza: le pagelle dei quotidiani

Pochi guizzi e mancanza di brillantezza. Il 2023 per Khvicha Kvaratskhelia non è iniziato nel migliore dei modi. Anche ieri il georgiano è stato protagonista di una prestazione deludente.

Queste le pagelle dei quotidiani:

5,5 per La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Il Mattino. L’attaccante non è quello di inizio stagione. Non gliene va bene una, che sia un dribbling o un tiraggiro. Troppo spesso si incaponisce in azioni solitarie che non portano a nulla di concreto.

A regalargli la sufficienza soltanto la Repubblica.