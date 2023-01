Gennaro Iezzo, ex portiere ed ora allenatore, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria di ieri contro la Sampdoria.

A detta di Iezzo, il Napoli ha giocato una buona partita contro la Sampdoria e ha avuto anche un monito, un avviso dell’ambiente:

“Io ho visto un buon Napoli, che ha vinto a Marassi. Chiaramente la Samp non era l’Inter, ma credo che la squadra abbia giocato bene e abbia risposto dopo una sconfitta. Purtroppo tutto il pessimismo sentito dopo la vittoria con i neroazzurri era esagerato e credo che la squadra di Spalletti abbia abituato tutti troppo bene. Il Napoli andava fortissimo, ma credo che l’ambiente debba essere maturo come nella prima parte di stagione e non sfociare nell’isterismo e nel pessimismo dopo una sconfitta”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.