Il Mattino – Quattro tifosi azzurri arrestati dopo essere stati fermati a Genova

Nella brutta giornata di ieri, in cui sono diventati virali gli scontri tra gruppi ultras partenopei e romani sulla A1, sono stati arrestati quattro napoletani.

A riportarlo è stato Il Mattino nell’edizione odierna in versione digitale, secondo cui i tifosi sarebbero stati fermati in un veicolo a Genova Nervi dopo aver sorpassato un posto di blocco. La polizia ha rinvenuto ben tre spranghe di ferro di proprietà del conducente dell’auto, il quale è stato poi arrestato con gli altri tre supporters presenti in macchina. Ad ora il bilancio è di 180 indagati in totale. Una situazione terribile, quella di ieri pomeriggio ad Arezzo, che avrà bisogno di risposte importanti e celeri da parte delle forze dello Stato.