Il Mattino – Il Napoli vince nel segno di Mario Rui e Osimhen

Il Napoli ha portato a casa tre punti importantissimi per la lotta scudetto.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri ha vinto dimostrando solidità ed idee offensive delle quale nel match di San Siro non vi è stata alcuna traccia. Match sbloccato grazie ad una pennellata al bacio di Mario Rui, oramai una consuetudine, dopo il suo ritorno da titolare post Mondiale. Una prestazione davvero autorevole quella del portoghese, al servizio costante di un Victor Osimhen che ha frantumato la difesa blucerchiata, causando anche l’espulsione di Rincòn. L’ex Empoli ha avuto modo di ricaricare le palle, non essendo stato convocato dal Portogallo, per dare il meglio nella seconda parte di stagione.