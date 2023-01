Elmas, parla l’agente: “So dove vuole arrivare Eljif, ha grande personalità”

L’agente del macedone Eljif Elmas, George Gardi, ha rilasciato dichiarazioni importanti a Tuttomercatoweb.

Interrogato sull’utilizzo continuo del calciatore da parte di mister Spalletti, il suo procuratore ha risposto così: “Eljif è stato già decisivo lo scorso anno nel cammino del Napoli in Europa League. Quest’anno sta dimostrando il suo valore anche in Serie A, è un ragazzo che ha tanta personalità e so bene dove vuole arrivare”. Dichiarazioni che fanno ben sperare, quelle del suo rappresentante, in vista dei prossimi impegni e del prosieguo della sua avventura napoletana.