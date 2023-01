CorrMezz – Demme può lasciare il Napoli a gennaio: su di lui c’è l’Adana Demispor

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli già nella sessione di gennaio.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il club turco dell’Adana Demispor avrebbe richiesto il centrocampista ex Lispia per rinforzare la mediana. A Napoli Demme è chiuso da un super Lobotka, calciatore indispensabile che raramente rifiata nelle gerarchie di mister Spalletti. Una condizione da calciatore quasi ai margini, raramente utilizzato, potrebbe comportare l’addio già a gennaio. Le destinazioni preferite riguardano la Germania, dove l’ex Lipsia tornerebbe subito per proseguire la sua carriera.