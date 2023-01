Gareth Bale ha deciso di annunciare sui social il suo ritiro dal calcio giocato.

Una notizia che ha dell’incredibile quella che riguarda l’ex attaccante di Real Madrid e Tottenham, presente in Qatar per il Mondiale con il suo Galles. A soli 33 anni non ha avuto esitazioni. Ecco il testo completo che certifica la sua scelta di voler appendere gli scarpini al chiodo. Una notizia che ha suscitato dispiacere e solidarietà nell’intero universo calcistico.