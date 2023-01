CdS – Spalletti: “Osimhen si prende le responsabilità in campo…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel corso del post partita di Sampdoria-Napoli.

Il tecnico toscano si è soffermato su Victor Osimhen, elogiando la sua crescita nel corso della stagione: “Ha un modo di stare in campo dove si prende le responsabilità di cui c’è bisogno. E quando va ad attaccare l’avversario usa tutte le caratteristiche: disponibilità, forza nell’impatto, nel duello fisico, nel contatto, nella fase difensiva. Ultimamente ha più attenzione in quelli che sono i movimenti da coordinare con la squadra. È diventato un calciatore forte. Ci sono leader più taciturni, ma lui lo è per l’esempio dei comportamenti che assume in campo”.

Poi, parentesi su Kvaratskhelia: “Kvara ha giocato una splendida partita sotto ogni aspetto: è entrato in area a fare le solite serpentine e ha cercato di crearsi varchi. La sostituzione non è nulla di strano: ne ho cinque e levo chi mi pare. Avete voglia di insistere, metti quello o metti quell’altro. Io faccio come voglio. Probabilmente deve ritrovare la freschezza e il ritmo di quel periodo lì. Non dimentichiamo che il suo break è cominciato per il dolore alla schiena”.

Infine, su big match contro la Juventus: “È una partita importantissima ma non determinante, contro una delle più forti del campionato. Sì: la Juve è la più forte di tutti per qualità della rosa, dei calciatori, per l’allenatore e per la forza societaria”.