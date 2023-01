Tuttosport – Juventus, rientra l’allerta Di Maria: solo crampi per il Fideo

Allerta in casa Juventus per il campione del mondo Angel Di Maria. L’attaccante della Juventus, vittima di tantissimi infortuni in stagione, si è fermato nuovamente dopo circa 60 minuti di gioco con l’Udinese, richiamando l’attenzione della panchina. I bianconeri temevano il peggio, ma molto probabilmente qualsiasi allarme dovrebbe rientrare in vista del match di venerdì prossimo con il Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Fideo ha solo avvertito un crampo e ha deciso di lasciare il campo per precauzione in vista della sfida al “Maradona”, che dirà molto sulla corsa Scudetto.