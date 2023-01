Samp-Napoli, Rincon: “Per noi è cominciato un nuovo campionato! Napoli? Gioca il calcio migliore…”

Tomas Rincon, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in edicola nel giorno della sfida col Napoli: “La vittoria col Sassuolo ci ha ridato autostima ed è stata fondamentale, non dobbiamo più pensare al passato, siamo di nuovo vivi e abbiamo cominciato un nuovo campionato…”.

“Su chi puntare per la salvezza? Finalmente rivediamo il vero Gabbiadini. Si fece male proprio con il Sassuolo a febbraio, e di nuovo con il Sassuolo è rinato. Ha avuto un guaio molto serio, so bene quanto sia difficile recuperare da quel genere di infortuni. E’ tornato il gran leader di cui avevamo bisogno. Sconfitta del Napoli a Milano? Non credo che cambierà le cose contro di noi, loro giocano il miglior calcio d’Italia, fino ad ora ha fatto divertire tutti quelli che amano questo sport. Noi dobbiamo provare a sfruttare l’effetto-Marassi”.