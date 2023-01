NAPOLI: CAMPIONE D’INVERNO 2022/23

Dopo il clamoroso pareggio tra Milan e Roma per 2-2, agguantato al ’94 da un ritrovato Tammy Abraham, il Napoli è di diritto, e meritatamente, la squadra campione d’inverno. Sono infatti 7 le lunghezze che distano la capolista dalla Juve e dallo stesso Milan, il quale avrebbe potuto ridurre a 5, in caso di vittoria, la distanza dalla squadra partenopea. E’ l’ottava volta per i partenopei che si aggiudicano questo titolo, le ultime volte era capitato nel 2015 e nel 2017 senza però vincere lo scudetto a fine campionato.

Diventa ora indispensabile per la squadra di Spalletti, vincere l’anticipo di venerdì sera contro la Juventus, diretta concorrente per la vittoria finale.