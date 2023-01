Dopo il clamoroso pareggio per 2-2 nel match tra Milan e Roma, che ha visto a segno Kalulu e Pobega per la squadra di casa e Ibanez e Abraham (al ’94) per gli ospiti. Ecco come cambIa la classifica:

NAPOLI 44

JUVENTUS 37

MILAN 37

INTER 34

LAZIO 31

ROMA 31

ATALANTA 28

UDINESE 25

FIORENTINA 23

TORINO 23

BOLOGNA 19

LECCE 19

EMPOLI 19

SALERNITANA 18

MONZA 18

SASSUOLO 16

SPEZIA 15

SAMPDORIA 9

CREMONESE 7

HELLAS VERONA 6