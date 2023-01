Mancini ricorda l’amico Vialli: “Noi come fratelli, ha aiutato a far capire il valore della Nazionale…”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, è stato intervistato dal canale ufficiale della FIGC in memoria dell’ex compagno nonché amico di tantissime avventure, Gianluca Vialli, scomparso venerdì scorso. Di seguito un estratto della sua intervista:

“Per me è una grande perdita e non mi sono ancora ripreso, è un momento difficile ma bisogna cercare di andare avanti. Ci siamo visti a Londra di recente e speravo in un miracolo… Lui era sempre di buon umore e questo ti risolleva. Chi era Luca per Roberto e chi era Roberto per Luca? Abbiamo vissuto tutta la vita insieme, il nostro legame era quello che hanno due fratelli. Ad un certo punto della vita ci siamo divisi, ma solo calcisticamente. Quando si è amici lo si è per sempre.

La maglia azzzurra? Gianluca è stato bravissimo su questo, ha fatto capire a tutti, soprattutto i più giovani, il valore di quella maglia e dove si poteva arrivare. Ai ragazzi piaceva ascoltarlo, erano bei momenti…”.