L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia l’importanza della partita della capolista in casa della Sampdoria. Gli azzurri sono obbligati a vincere per mantenere le distanze dalle squadre inseguitrici. Ecco il breve scritto: “Oggi al Napoli capolista servirà una prova di sostanza in un’atmosfera particolare nel ricordo di Vialli e Mihajlovic. Un buon risultato è d’obbligo, anche perché la Juventus è a -4 e la squadra di Allegri è attesa venerdì prossimo al Maradona”.