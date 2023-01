Gazzetta: “E’ la Juventus l’anti-Napoli, Allegri ha finalmente trovato la quadra”

Non più il Milan o l’Inter, ma grazie allo score di otto vittorie consecutive è tornata ad essere la Juventus la principale antagonista del Napoli per lo Scudetto. Secondo La Gazzetta dello Sport di oggi Allegri ha finalmente trovato la quadra per la sua squadra e rappresenta la principale contendente della squadra di Spalletti:

“Gli anticipi di ieri hanno candidato la Juve ad anti-Napoli nel senso più profondo. Massimiliano Allegri sta agli antipodi di Luciano Spalletti, pratica con ferocia la logica della praticità, quinta vittoria per 1-0, una sequenza minimalista che assomiglia ad un manifesto programmatico. Ormai esiste una zona Juve, certificata dal desto gol realizzato dopo l’85’ minuto…”.