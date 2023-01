CorrSport sulla cessione di Zanoli: “Svelato il motivo dietro la scelta degli azzurri”

Alessandro Zanoli è stato ceduto a titolo temporaneo alla Sampdoria a ‘farsi le ossa’ e maturare nel calcio che conta. Dunque tutt’altro che bocciatura per il giovanissimo laterale azzurro, rientrato nell’operazione Bereszynski con la Sampdoria.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che cerca di spiegare i motivi dietro la scelta degli azzurri, il Napoli “Punta molto su di lui e per questi mesi se n’è privato solo per concedergli la possibilità di giocare con continuità, in una squadra a caccia dello Scudetto non avrebbe trovato lo spazio che merita, soprattutto con un colosso come Giovanni di Lorenzo davanti a se”.