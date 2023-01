Zazzaroni, giornalista sportivo, ha pronosticato tutte le partite di questa giornata di Serie A a Radio Deejay in compagnia di Fabio Caressa. Questi i suoi pronostici: “Fiorentina-Sassuolo 1, vittoria della Juventus contro l’Udinese, X2 Monza-Inter. Salernitana-Torino 2, Lazio-Empoli 1, Spezia-Lecce 2, Sampdoria-Napoli 2 così come Bologna-Atalanta. Infine dico X per Milan-Roma e Verona-Cremonese”.