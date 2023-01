Stankovic: “Noi faremo la nostra partita senza paura, giochiamo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo onorare la maglia”

Il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic ha parlato nella conferenza stampa prima del match di domani contro il Napoli. Il serbo ha parlato dello stato di forma della sua squadra dopo la vittoria in casa del Sassuolo e dei vari giocatori che domani non ci saranno. Queste le sue parole: “Il Napoli parte favorito, ma noi faremo la nostra partita senza paura. Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dobbiamo onorare la maglia. Siamo pronti per la sfida”. Poi fa un resoconto sugli indisponibili: “Come sapete la Sampdoria ha una panchina corta. Tornerà Djuricic dalla squalifica, Colley ha ancora problemi per l’influenza e Amione è squalificato. Questa però non è una scusa”