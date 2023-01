Stankovic in conferenza: “Il Napoli è una grandissima squadra, ma a noi non interessa guardare gli altri”

Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato oggi in conferenza stampa in previsione del match di domani contro il Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli è una grandissima squadra. Attualmente è la favorita per la vittoria dello scudetto e quindi lo sarà anche domani a Marassi. A noi non interessa guardare gli altri, vogliamo pensare a noi. Contro il Sassuolo abbiamo disputato un’ottima partita soprattutto dal punto di vista mentale. Domani arriva un avversario di grande livello, con un grandissimo allenatore che negli ultimi anni ha dimostrato il proprio valore”.