Spalletti: “Kvara può giocare su entrambe le fasce. Ora deve solo ritrovare la confidenza in partita”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha tenuto in mattinata la consueta conferenza stampa prima della partita di domani a Marassi. Il mister toscano ha toccato vari punti nel corso della conferenza odierna, e la maggior parte delle domande sono state su Kvaratskhelia. Il georgiano nel match con l’Inter non ha brillato, e molti pensano abbia perso lo smalto che lo aveva contraddistinto nei primi mesi. Queste le parole del mister azzurro: “Kvara può giocare su entrambe le fasce, anche se le gabbie le avrebbe anche in mezzo al campo, per questo lui vuole sfruttare l’angolo dell’area, lì sa fare la differenza. Però lo limitiamo se gli diciamo che può giocare solo da un lato, perché sa fare tutto. Ora vedo che lo criticate, prima dicevate che lo criticavo io, quindi lo difendo. Se non riesce a fare le sue giocate è sotto osservazione ed è bloccato, secondo me non ha fatto male, ha cercato di scardinarsi e anche di attaccare l’area calciando anche un paio di volte e preferendo il tiro al passaggio. Deve solo ritrovare la confidenza in partita, perché in allenamento fa la differenza e quindi bisogna solo essere fiduciosi”.