Sampdoria-Napoli – I convocati di Stankovic per il match di domani. Subito convocato Zanoli

La Sampdoria si prepara ad affrontare il Napoli primo in classifica al Ferraris per risalire la china dopo un inizio difficile. I blucerchiati arrivano dalla vittoria con il Sassuolo di mercoledì e vogliono continuare il loro trend positivo. Il mister blucerchiato Dejan Stankovic ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani con il Napoli di Spalletti. Per il terzino ex Napoli Alessandro Zanoli prima convocazione con il club blucerchiato. Molte assenze nelle file sampdoriane. Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Audero, Contini, Ravaglia.

DIFENSORI: Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Villa, Zanoli.

CENTROCAMPISTI: Djuricic, Leris, Paoletti, Rincon, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Winks, Yepes.

ATTACCANTI: Gabbiadini, Montevago, Lammers.