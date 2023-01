Monza-Inter – Le formazioni ufficiali dell’ultimo match di questo sabato di Serie A

Alle ore 20.45 per chiudere il sabato di Serie A si affrontano due squadre lombarde, il Monza di Raffaele Palladino e l’Inter di Inzaghi. Il club brianzolo tra le mura amiche negli ultimi match ha fatto molto bene e vuole provare a fare una big che arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Napoli. Il mister brianzolo per la sfida con i neroazzurri si affida a Petagna come unica punta, e alle sue spalle Ciurria e Dany Mota. Dall’altro lato torna nell’11 titolare Lautaro Martinez, che farà coppia con Edin Dzeko, il man of the match contro il Napoli, rimane fuori Romelu Lukaku. Queste le scelte dei due allenatori

Monza – Di Gregorio; Marlon; Pablo Marì; Izzo; Birindelli; Pessina; Machin; Carlos Augusto; Dany Mota; Ciurria; Petagna

Inter – Onana; Skriniar; Bastoni; Acerbi; Darmian; Chalanoglu; Mkhitaryan; Barella; Dimarco; Dzeko; Lautaro Martinez