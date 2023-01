L’ex Dalla Bona: “La sosta potrebbe aver danneggiato il Napoli. Vialli? Mi portò lui al Chelsea”

L’ex giocatore azzurro Samuele Dalla Bona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, ricordando anche Gianluca Vialli. Queste le sue parole: “Vialli mi visionò in Scozia in una Nazionale u16 e decise di portarmi al Chelsea. Al Chelsea era giocatore-allenatore, un ruolo strano. Per quanto riguarda la Serie A, l’Inter ha un organico superiore alle altre e la vittoria contro il Napoli lo dimostra. Credo che questa sosta potrebbe aver danneggiato la squadra di Spalletti. Ora Inzaghi dovrà essere bravo a mantenere l’entusiasmo nello spogliatoio per recuperare il Napoli”.