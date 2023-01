Juventus-Udinese – Le formazioni ufficiali del match delle 18 tra le due squadra bianconere

La giornata numero 17 del nostro campionato ha avuto inizio e sono così ricominciati i weekend col campionato di Serie A. Alle ore 18 si affrontano all’Allianz Stadium di Torino la Juventus e l’Udinese, le due squadre bianconere al terzo e all’ottavo posto. I ragazzi di Massimiliano Allegri vogliono vincere per mettere pressione al Milan e al Napoli, i bianconeri di Sottil per rimanere attaccati al treno dell’Europa. Nella Juventus torna dal primo minuto il campione del Mondo Di Maria, che aveva saltato il match di Cremona, e si posiziona alle spalle di Kean come seconda punta. L’Udinese orfana di Deulofeu si affida alla coppia d’attacco formata da Beto e Success. Queste le formazioni ufficiali del match:

Juventus – Szczesny; Danilo; Rugani; Alex Sandro; McKennie; Rabiot; Locatelli; Miretti; Kostic; Di Maria; Kean

Udinese – Silvestri; Bijol; Becao; Perez; Pereyra; Lovric; Walace; Arslan; Udogie; Beto; Success