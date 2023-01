Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il ritorno di Nikita Contini in maglia azzurra sia in stand by.

Il portiere ucraino resterà alla Sampdoria finché quest’ultima non troverà una valida alternativa come vice Audero.

La società azzurra aspetta e, nel frattempo, monitora le intenzioni di Salvatore Sirigu, che potrebbe approdare al Cagliari. Se così dovesse essere, il rientro di Contini nella rosa partenopea diventerebbe improrogabile.