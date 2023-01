Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ritengo Raspadori l’italiano più forte in circolazione. Non è facile giocare a Napoli, anche se lui si è ambientato già molto bene perché è un ragazzo molto maturo e intelligente. Nel 4-2-3-1 ha molte possibilità di giocare. Può giocare anche da falso 9 perché sa muoversi molto bene. Mi sta piacendo molto la gestione di Spalletti nei suoi confronti”.