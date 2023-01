Di Natale: “Napoli è la mia città, tiferò sempre la squadra. Spero gli azzurri riescano a vincere lo Scudetto”

Antonio Di Natale è stato un calciatore che è diventato leggenda ad Udine per il suo attaccamento alla maglia. Il fantasista è originario di Napoli, e non ha mai nascosto il suo amore per la maglia azzurra, molto spesso decidendo di non giocare contro il Napoli. L’ex bianconero attualmente vicepresidente dell’Orvietana ha rilasciato un’intervista a SerieD24.com. Nell’intervista ha parlato anche del Napoli e della speranza gli azzurri possano vincere lo Scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Decidere di rimanere ad Udine è stata una scelta di vita e per questo non mi sono mai guardato intorno, e non mi sono neanche fermato ad immaginarmi altrove. Per questo non vedo come rimpianto il non essere andato a Napoli, vero è che è la mia città, la seguirò e la tiferò sempre. Per caratteristiche sono molto simili a me Mertens e Insigne, sono i due giocatori che per modo di giocare e capacità vedo molto simili a me. Sono molto felice di come sta andando il campionato. Le tre big sono squadre importanti che sanno fare bene, inoltre il girone di ritorno in genere è un campionato a parte. Mi auguro che il Napoli di mister Spalletti possa vincere il campionato rimanendo in testa fino all’ultima giornata. Il mister è la persona giusta alla guida della squadra. Sarebbe bello sia per la città di Napoli che per tutti i napoletani tornare a vincere quel titolo che manca dai tempi di Maradona”.